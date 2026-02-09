Al via il corso base per nuovi volontari con Avulss Ancona

Questa mattina ad Ancona è iniziato il corso base per nuovi volontari organizzato da Avulss. L’obiettivo è coinvolgere chi desidera avvicinarsi a temi sociali o semplicemente aiutare gli altri. Le iscrizioni sono aperte e già molti si sono presentati per imparare come fare la differenza nel loro territorio.

Dieci incontri bisettimanali, rivolti a chi è interessato ad avvicinarsi al mondo del sociale, per poi prestare sostegno negli ospedali cittadini e nelle case protette ANCONA – Torna il "Corso base per nuovi volontari" organizzato da Avulss Ancona per chi vuole avvicinarsi a tematiche sociali o di relazione umana. Gli incontri formativi si svolgeranno dal 16 febbraio al 18 marzo 2026, con 10 appuntamenti a cadenza bisettimanale, tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30. Il corso si si tiene al Csv Marche – sportello di Ancona, in via della Montagnola 69. Il Corso base intende presentare gli scopi di Avulss, i luoghi e le modalità del servizio, sottolineando l'importanza dell'ascolto empatico e della gentilezza come valori fondamentali del volontariato.

