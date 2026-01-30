Il febbraio del Teatro Celebrazioni | un viaggio tra risate riflessioni e danza contemporanea

Il febbraio al Teatro Celebrazioni inizia con una serata di risate grazie a Paolo Cevoli. L’attore romagnolo torna con il suo monologo Figli di Troia, che ha riscosso grande successo nelle prime date. La scena si riempie di umorismo e riflessioni, attirando un pubblico di appassionati che vuole lasciarsi coinvolgere. La stagione promette altri appuntamenti di danza e spettacoli che continueranno a portare vita e colore al teatro di Bologna.

Il mese di febbraio al Teatro Celebrazioni si apre sotto il segno dell’ironia romagnola con il ritorno di Paolo Cevoli, che nelle serate del 3 e del 4 febbraio presenta il suo monologo Figli di Troia. In questo spettacolo, il comico rilegge il mitico viaggio di Enea in chiave contemporanea, intrecciandolo con le odissee che hanno segnato la storia dell’umanità. Subito dopo, il 5 febbraio, il testimone passa alla satira graffiante di Paolo Rossi; nella sua Operaccia satirica. Onora i padri e paga la psicologa, l’artista mette in scena un pastiche teatrale dove i grandi classici della letteratura vengono “masticati” e restituiti al pubblico attraverso il filtro del suo inconfondibile linguaggio umoristico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il febbraio del Teatro Celebrazioni: un viaggio tra risate, riflessioni e danza contemporanea Approfondimenti su Teatro Celebrazioni Oltre la linea al TIN 2025: quattro giorni di danza contemporanea e teatro-danza Oltre la linea al TIN 2025, a Napoli quattro giorni di danza contemporanea e teatro-danza La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Teatro Celebrazioni Argomenti discussi: POST-IT di febbraio: cosa vedere a teatro a Bologna; 7 febbraio – Dire Straits Over Gold: arriva al Teatro Apollo di Lecce; TEATRO: domenica 1° febbraio spettacoli per i più piccoli a Monfalcone, Tolmezzo e San Giovanni al Natisone; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 31 gennaio e 1 febbraio. Teatro Xs: il caso Moro inaugura la XVII edizione del FestivalA Salerno appuntamento con il teatro di narrazione civile per l’inaugurazione della XVII edizione del Festival Nazionale Teatro XS. Domenica 1° febbraio, alle ore 19.00, il Teatro Genovesi di via ... salernotoday.it Teatro dei Piccoli, storie di coraggio e determinazione negli spettacoli-concerto in scena nel weekendDiversità e forza d’animo sono i temi al centro della proposta del Teatro dei Piccoli di Napoli per il weekend di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, con due spettacoli-concerto in programma alle ... napolitoday.it Ieri sera al Teatro Celebrazioni in scena Capitol’Ho, uno spettacolo con nuovi sketch e vecchi cavalli di battaglia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.