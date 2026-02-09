Domenica sera, Antonio Spinelli era tra il pubblico al Super Bowl, ma la sua presenza non è passata inosservata. Il ballerino italiano, già noto per essere stato il primo italiano nel corpo di ballo di Beyoncé, ha fatto un ulteriore passo avanti. Durante l’evento, Spinelli ha mostrato ancora una volta le sue capacità, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori senza parole.

Aveva già battuto un record, quello di essere il primo italiano in assoluto ad entrare nel corpo di ballo di Beyoncé, ma Antonio Spinelli ha deciso di strafare. Occhi più attenti l’avranno visto nella serata di ieri, dove un super Bad Bunny ha incendiato il campo del Super Bowl con il suo Half Time Show. E così, Antonio Spinelli può dire di aver calcato la scena di uno degli spettacoli più seguiti al mondo per la seconda volta. Antonio Spinelli, chi è il ballerino italiano che ha ballato al Super Bowl di Bad Bunny. Classe 1999, proveniente da Mugnano di Napoli (NA), Antonio balla praticamente da tutta la vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Al Super Bowl di Bad Bunny c’era Antonio Spinelli, chi è il ballerino italiano

Antonio Spinelli, ballerino di Mugnano, ha fatto il salto più grande della sua carriera.

Ieri notte, durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato in scena uno spettacolo che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo.

