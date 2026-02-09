Antonio Spinelli, ballerino di Mugnano, ha fatto il salto più grande della sua carriera. Ieri sera, si è esibito sul palco del Super Bowl insieme a Bad Bunny, davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Una serata indimenticabile che porta il nome di Mugnano tra i grandi eventi dello sport e della musica.

Dall’area Nord di Napoli a uno palchi più seguiti al mondo. Antonio Spinelli, ballerino originario di Mugnano, ha vissuto ieri una serata storica, esibendosi al Super Bowl nel corpo di ballo di Bad Bunny, regalando alla sua terra un motivo di grande orgoglio. La performance, trasmessa dal Levi’s Stadium di Santa Clara, ha celebrato la cultura latina con ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin e un messaggio di unità globale Un percorso costruito con studio, sacrificio e talento, che ha portato il giovane artista dal territorio campano al tetto del mondo dello spettacolo internazionale. La partecipazione allo show del Super Bowl rappresenta una delle vette più alte della carriera di un ballerino, seguita da milioni di spettatori in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Mugnano al Super Bowl: il ballerino Antonio Spinelli danza con Bad Bunny

