Al giurista Giannangeli vietato l’incontro sulla Palestina in un liceo Sinistra Italiana | Clima preoccupante

Un insegnante di Bergamo ha vietato a Giannangeli, esperto di Palestina, di svolgere un incontro con gli studenti del liceo. La decisione ha suscitato commenti e preoccupazioni tra i rappresentanti della Sinistra Italiana, che parlano di una situazione preoccupante. La scuola aveva invitato il giurista per discutere di un tema delicato, ma è stato poi bloccato prima dell’evento.

"Apprendiamo dalla stampa locale che il giurista Ugo Giannangeli, esperto di Palestina, era stato invitato in un liceo di Bergamo per un incontro formativo su tema Palestina con studenti e studentesse". Inizia così la nota stampa di Sinistra Italiana Bergamo. "Pochi giorni prima dell'evento – come da ricostruzioni di Bergamonews – "Giannangeli riceve una telefonata dal giornalista", che avrebbe dialogato con lui, "Meglio tu non venga, gli dice". "Il giornalista gli riferisce che non c'è comunicazione ufficiale dalla scuola, l'avviso è stato affidato a lui". Secondo il giurista Giannangeli la motivazione sarebbe legata al fatto che con altri 50 giuristi, ha firmato una denuncia alla Corte penale internazionale contro il governo italiano per complicità nel genocidio del popolo palestinese.

