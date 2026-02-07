Liceo di Bergamo annulla l’incontro sulla Palestina con il giurista Ugo Giannangeli

Il liceo di Bergamo ha deciso di cancellare l’incontro con il giurista Ugo Giannangeli, previsto per discutere della situazione in Palestina. La scuola ha spiegato che la decisione è stata presa per motivi organizzativi, ma alcuni studenti e genitori si sono lamentati, accusando l’istituto di censura. Giannangeli, avvocato con anni di esperienza a Milano e ora in pensione, da anni si occupa di diritti umani in Palestina. La sua lettera di denuncia, intitolata “Allo studente non far sapere quanto è colpevole

“Allo studente non far sapere quanto è colpevole il potere”. S’intitola così la lettera di denuncia di Ugo Giannangeli, avvocato penalista che vive nel comasco, ha lavorato una vita a Milano (oggi è in pensione) e si impegna per il diritto in Palestina dagli Anni Ottanta. Era stato invitato a intervenire in un liceo della bergamasca, di cui preferisce non fare il nome. Una cosa che fa da anni, come esperto in diritto internazionale e membro della “Scuola diritti umani”. Il programma prevedeva un incontro con 200 studenti: relatori lui, il giornalista di una testata nazionale (anche qui vige l’anonimato) e una donna palestinese, testimone diretta del genocidio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Vicenza, l’assemblea studentesca sul tema Palestina al Liceo Fogazzaro è stata sospesa dalla dirigente scolastica, che ha evidenziato l’assenza di un contraddittorio adeguato.

