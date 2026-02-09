Durante il Carnevale di Persiceto, Donald Trump ha fatto parlare di sé. La notizia circola tra i partecipanti: l’ex presidente americano avrebbe intenzione di acquistare San Giovanni in Persiceto. La voce si è diffusa durante la prima sfilata della 152esima edizione del carnevale, lasciando tutti sorpresi.

Macchè Groenlandia. Donald Trump adesso vuol comprare San Giovanni in Persiceto. La "notizia" è arrivata durante la prima sfilata dello storico carnevale di San Giovanni in Persiceto, giunto alla sua 152esima edizione. Il presidente americano è stato proposto dalla società carnevalesca I Corsari, i quali hanno realizzato un razzo che per sbaglio si è fermato a Persiceto e da dove è uscito fuori Trump. La prima sfilata si è tenuta ieri pomeriggio nel centro storico della cittadina; così come si è tenuta la sfilata del carnevale storico di San Matteo della Decima, alla 137esima edizione. Sfilate che hanno attirato tantissimo pubblico in entrambi i carnevali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Carnevale di Persiceto ecco ’Trump’

A San Giovanni in Persiceto il Carnevale torna con alcune novità.

Il Carnevale di Viareggio 2026 si apre con un debutto da record: oltre 100mila persone hanno assistito ai carri allegorici, tra cui quelli dedicati a Trump, Putin e Von der Leyen.

