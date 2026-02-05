Carnevale a San Giovanni in Persiceto 2026 novità nei percorsi e streaming Sarà unico

A San Giovanni in Persiceto il Carnevale torna con alcune novità. La festa si svolgerà domenica 8 e 15 febbraio, con inizio alle 13. Quest’anno, ci saranno nuovi percorsi e la possibilità di seguire l’evento in streaming. Gli organizzatori promettono una festa “unica”, con tante sorprese e un’attenzione speciale alle famiglie e ai visitatori.

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 5 febbraio 2026 – A Persiceto arriva il carnevale. La manifestazione è in programma domenica 8 e 15 febbraio a partire dalle 13. In queste date si terranno sia la 152esima edizione del carnevale storico di Persiceto che la 137esima edizione del carnevale della frazione di San Matteo della Decima. Spilli e zirudelle: la tradizione si rinnova. Le due manifestazioni carnevalesche sono promosse dall'Associazione carnevale Persiceto, con presidente Lucia Mattioli, e dall'Associazione Re Fagiolo di Castella, con presidente Franco Govoni, in collaborazione col Comune.

