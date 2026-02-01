Nzola al Sassuolo come cambia al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri

Nzola si trasferisce al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Finora ha già iniziato a mostrare i suoi numeri al fantacalcio, e i dati suggeriscono che potrebbe portare diverse sorprese ai suoi nuovi tifosi. La sua quotazione si aggiorna, e i giocatori di fantasia stanno già pensando a come inserirlo nelle proprie rose.

Dopo una prima parte di stagione poco esaltante e il rigore sbagliato contro il Como che scatenò l'impazienza del suo ex allenatore al Pisa Gilardino ("Deve capire cosa fare della sua vita calcistica"), M'Bala Nzola cambia squadra ma resta in Serie A. L'attaccante angolano si trasferisce al Sassuolo di Grosso, dove troverà la concorrenza di Pinamonti nel ruolo di centravanti. Nei primi sei mesi al Pisa, l'ex Fiorentina e Spezia è andato a voto in 16 occasioni segnando tre gol con un'ammonizione, un'espulsione e un rigore sbagliato. La fantamedia è del 5,9, ben lontana dai numeri che l'attaccante ha sempre confermato negli anni in Serie A: 13 gol con lo Spezia nel 2022-23, 11 nel 2020-21.

