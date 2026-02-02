La Juventus si prepara ad accogliere Boga, arrivato in prestito dal Sassuolo con il diritto di riscatto. Il calciatore, noto per la sua velocità e tecnica, dovrebbe rafforzare l’attacco di Spalletti. I tifosi si chiedono se possa essere una buona scelta anche per il fantacalcio, considerando i numeri e la quotazione di mercato. La formula del trasferimento lascia sperare in un impatto immediato, ma solo il campo dirà se Boga saprà confermare le aspettative.

Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus. Arrivato dal Nizza in prestito con diritto di riscatto (fissato a 4,8 milioni di euro), l'ivoriano va ad arricchire il reparto offensivo della squadra allenata da Luciano Spalletti. In particolare, l'ex Sassuolo e Atalanta dovrebbe ricoprire il non semplice ruolo di "vice Yildiz", permettendo al turco, faro tecnico dei bianconeri, di riposare di tanto in tanto. Ala sinistra di natura, in carriera ha giocato anche da trequartista e sull'altra fascia. Nella sua nuova avventura Boga dovrebbe però essere schierato soprattutto nel suo ruolo prediletto, ovvero in alto a sinistra, proprio dove gioca Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boga alla Juve: è da prendere al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri

