Il sistema arbitrale italiano attraversa una fase di crisi, con l'Aia accusata di inefficienza e confusione. Secondo le recenti dichiarazioni di De Santis, gli arbitri sembrano ormai attendere le decisioni del VAR anziché dirigere le partite in autonomia. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla qualità e l’affidabilità delle decisioni in campo, richiedendo una riflessione sulle modalità di riorganizzazione e gestione del settore arbitrale.

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "L'Aia è completamente allo sbando, si devono cambiare i vertici e ripartire da zero. La mancanza di una classe dirigente valida si ripercuote inevitabilmente sulla qualità degli arbitraggi che vediamo nel nostro campionato". Così all'Adnkronos Massimo De Santis, commentando l'ennessimo turno di campionato in cui i fischietti italiani sono finiti nell'occhio del ciclone. "Bisogna prender atto che la qualità degli arbitraggi sta peggiorando -sottolinea l'ex arbitro-. Con il Var si è stravolto un po' tutto, non si hanno più certezze. Il problema non è l'aiuto tecnologico agli arbitri ma la sua applicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Calcio: De Santis, 'Aia allo sbando, arbitri non dirigono partita ma aspettano decisioni Var'**

