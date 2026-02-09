AIA replica a Spalletti | Sempre favorevoli a riforme per arbitri più preparati

L’AIA risponde a Spalletti, confermando il suo sostegno alle riforme per migliorare la preparazione degli arbitri. La questione del professionismo nel calcio italiano torna a essere al centro del dibattito. La federazione di settore ribadisce di essere sempre favorevole a cambiamenti che puntano a rendere più preparati gli ufficiali di gara. Spalletti aveva criticato alcune modalità di formazione, ma l’AIA assicura di voler collaborare per alzare gli standard.

nel contesto del calcio italiano il tema del professionismo arbitrale è al centro di una riflessione sulle modalità migliori per elevare la qualità delle prestazioni, salvaguardando al contempo l’autonomia tecnica delle strutture arbitrarie. una nota ufficiale riassume posizioni e orientamenti, evidenziando una disponibilità verso percorsi di riforma mirati a rafforzare tutele economiche e professionali senza compromettere l’indipendenza decisionale. secondo la dichiarazione, l’apertura a proposte di riforma è chiara fin dall’inizio: l’obiettivo è costruire un modello sostenibile che integri tutela economica e protezione professionale per gli arbitri di vertice, mantenendo intatta la autonomia tecnica dell’associazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’AIA ha replicato a Luciano Spalletti dopo le sue dichiarazioni sul professionismo degli arbitri.

L’AIA rompe il silenzio dopo le polemiche di Spalletti e conferma di essere aperta alle riforme per gli arbitri.

