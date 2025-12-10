Custodiva l' arsenale del clan di Villaseta | giudizio abbreviato per un netturbino
Alessandro Mandracchia, 48 anni, netturbino di Agrigento, è accusato di aver custodito l'arsenale del clan di Villaseta. La difesa ha richiesto un giudizio abbreviato, presentando una consulenza tecnica elaborata da un geometra. La vicenda solleva questioni sul coinvolgimento e sulle responsabilità dell'uomo nell'ambito delle indagini.
La difesa di Alessandro Mandracchia, 48 anni, netturbino agrigentino accusato di essere l’armiere del clan di Villaseta, ha chiesto il giudizio abbreviato e depositato una consulenza tecnica redatta da un geometra. Secondo la relazione, nei luoghi in cui furono trovate le armi sarebbe stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Mini arsenale e droga in casa, arrestato nell'Avellinese. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, morta a 55 anni l'autrice di "I Love Shopping": lo scorso anno aveva scoperto un tumore al ... leggo.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it