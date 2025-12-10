Custodiva l' arsenale del clan di Villaseta | giudizio abbreviato per un netturbino

Alessandro Mandracchia, 48 anni, netturbino di Agrigento, è accusato di aver custodito l'arsenale del clan di Villaseta. La difesa ha richiesto un giudizio abbreviato, presentando una consulenza tecnica elaborata da un geometra. La vicenda solleva questioni sul coinvolgimento e sulle responsabilità dell'uomo nell'ambito delle indagini.

