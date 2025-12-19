Da Villaseta a Palermo per rifornire di cocaina i boss chiesti 3 rinvii a giudizio

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Pietro Capraro, Gaetano Licata e Gabriele Minio, ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Villaseta, e per altri 34 indagati del maxi blitz che, lo scorso febbraio, ha colpito quattro mandamenti mafiosi del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: La maxi inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, 23 rinvii a giudizio

Leggi anche: Assenteismo al Comune di Favara, chiesti 31 rinvii a giudizio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'inchiesta sulle famiglie mafiose di Porto Empedocle e Villaseta: chieste 23 condanne -- Il pubblico ministero della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, ha chiesto 23 condanne nel processo,... #Agrigento #condanne #famiglie #PortoEmpedocle #villaseta #Sici - facebook.com facebook