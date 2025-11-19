Inps dati agricoltura 2024 | più di un milione dipendente nei campi 168 mila le imprese

Lettera43.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore l’ Inps ha pubblicato l’Osservatorio sul mondo agricolo, report di dati sull’agricoltura riferito all’anno 2024 e, in particolare, ai lavoratori occupati nel settore. La prima informazione che si può cogliere è quella del numero totale dei dipendenti in agricoltura: più di un milione, di cui quasi un terzo rappresentato da donne. Consistente è anche il numero delle imprese agricole, pari a circa 168 mila, anche se quest’ultimo dato risulta in diminuzione. Ecco, nel dettaglio, quali sono le altre informazioni presenti nell’Osservatorio pubblicato dall’Inps. Quanti lavorano in agricoltura secondo i dati dell’Inps? . 🔗 Leggi su Lettera43.it

