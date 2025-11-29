Agricoltura la provincia di Forlì-Cesena guida bio e agriturismo Ma calano imprese rese e superfici
L’agricoltura romagnola si conferma un laboratorio di resilienza e innovazione, ma le sfide da affrontare sono sempre più numerose: climatiche, fitosanitarie, ambientali, geopolitiche, di mercato e demografiche. È quanto emerge dall’Annata agraria 2025 di Cia Romagna, presentata il 28 novembre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
A novembre cresce la domanda di personale in provincia di Lucca. Segnali positivi da industria, agricoltura e servizi - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Cesena: 'L'Agricoltura è cruciale per il tema della sostenibilità' - E' un'occasione di grande importanza per questa fiera nata qui 40 anni fa". Si legge su ansa.it
L'agricoltura alla sfida della AI, un incontro a Cesena - Cogliere le opportunità di una fase di trasformazione tecnologica con pochi precedenti nella storia, evitando di subirla passivamente, è la sfida principale che devono affrontare imprese e settori ... ansa.it scrive
"Province rovinate dal Pd" "Non conosce le funzioni" - Botta e risposta tra il segretario di Lega Romagna Morrone e Lattuca, candidato alla guida dell’ente. Segnala ilrestodelcarlino.it