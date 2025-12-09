Tardelli apre al clamoroso scenario | Credo che potrebbe tornare Andrea Agnelli servirebbe uno come lui Parole che gasano i tifosi!

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tardelli, leggenda della Juventus, ha parlato così del possibile ritorno in società dell’ex presidente Andrea Agnelli. Le sue dichiarazioni. L’analisi sulla crisi della Juventus si sposta dal campo alla scrivania, e a puntare il dito contro l’assetto dirigenziale è una delle voci più autorevoli della storia bianconera. Marco Tardelli, leggendario centrocampista e Campione del Mondo 1982, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport lanciando un allarme chiaro sulla mancanza di leadership all’interno del club, arrivando a ipotizzare una soluzione clamorosa per il futuro: il ritorno di un membro della famiglia Agnelli al comando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

