Tardelli apre al clamoroso scenario | Credo che potrebbe tornare Andrea Agnelli servirebbe uno come lui Parole che gasano i tifosi!

Tardelli, leggenda della Juventus, ha parlato così del possibile ritorno in società dell'ex presidente Andrea Agnelli. Le sue dichiarazioni. L'analisi sulla crisi della Juventus si sposta dal campo alla scrivania, e a puntare il dito contro l'assetto dirigenziale è una delle voci più autorevoli della storia bianconera. Marco Tardelli, leggendario centrocampista e Campione del Mondo 1982, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport lanciando un allarme chiaro sulla mancanza di leadership all'interno del club, arrivando a ipotizzare una soluzione clamorosa per il futuro: il ritorno di un membro della famiglia Agnelli al comando.

