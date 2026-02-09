Un altro episodio di violenza scuote il carcere della Dogaia a Prato. Questa volta, alcuni detenuti si sono scontrati e hanno usato gli smartphone per organizzare il traffico di droga. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine continuano a monitorare da vicino la struttura.

Prato, 9 febbraio 2026 – Ancora caos nel carcere della Dogaia a Prato, già oggetto di vari episodi negli ultimi mesi e sotto la costante osservazione della Procura. Emergono infatti ulteriori fatti definiti dalla Procura, retta da Luca Tescaroli, “di recrudescenza criminosa pulviscolare”. Il riferimento è al detenuto di 22 anni di origini salernitane individuato mentre usava illegalmente uno smartphone: alla vista degli investigatori si è chiuso in bagno e lo ha distrutto. In seguito il telefonino è stato recuperato (privo di sim card) e sequestrato. Ma non è tutto: l’8 gennaio un detenuto marocchino del reparto di media sicurezza ha aggredito un agente della polizia penitenziaria che gli aveva impedito di usare l’ascensore: l’agente è stato colpito con un pugno e con un estintore, tanto da costringerlo a essere trasportato all’ospedale Santo Stefano dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcere caos a Prato. Ancora episodi di violenza, smartphone a volontà e commercio di droga

Approfondimenti su Prato Carcere

Ultime notizie su Prato Carcere

Argomenti discussi: Carcere Due Palazzi, sovraffollamento e proteste: Nuovi detenuti e aggressioni in aumento. Criticità senza precedenti; Caos nel carcere della Dozza | agenti aggrediti neon distrutti termosifone usato come ariete per sfondare una porta; Piazza delle Carceri si rinnova In arrivo 8 panchine modello Prato Pietra serena e memoria tessile.

