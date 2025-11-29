Lancia bottiglie in strada e aggredisce i poliziotti arrestato

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia stradale di Genova, impegnata nel servizio di vigilanza nel ponente genovese, ha intercettato in via Cornigliano un giovane, che lanciava bottiglie di birra e inveiva contro i passanti.Gli agenti hanno tentato di fermarlo, ma il ragazzo si è dato alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

