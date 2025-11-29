Lancia bottiglie in strada e aggredisce i poliziotti arrestato

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia stradale di Genova, impegnata nel servizio di vigilanza nel ponente genovese, ha intercettato in via Cornigliano un giovane, che lanciava bottiglie di birra e inveiva contro i passanti.Gli agenti hanno tentato di fermarlo, ma il ragazzo si è dato alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lancia bottiglie in strada e aggredisce i poliziotti, arrestato - Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia stradale di Genova, impegnata nel servizio di vigilanza nel ponente genovese, ha intercettato in via Cornigliano un giovane, che lanciava bottiglie di ... Come scrive genovatoday.it

Lancia bottiglie in strada contro auto e passanti nella nuova "zona rossa" della Togliatti - Ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, in viale Palmiro Togliatti, in prossimità dell’incrocio con via Prenestina, in una delle aree dove recentemente è stata istituita la “zona rossa”, un uomo si è ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lancia Bottiglie Strada Aggredisce