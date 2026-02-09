Agenda Sindaco Roberto Gualtieri lunedì 9 febbraio 2026

Questa settimana il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà a un evento nel cuore della città. Lunedì 9 febbraio alle 16, Gualtieri interverrà alla conferenza ‘Risorgimento a Roma’ al Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Si tratta di un ciclo di incontri che ricordano i 170 anni dalla proclamazione della Repubblica Romana. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative per celebrare un momento importante della storia cittadina e nazionale.

Femminicidio Zoe: uccisa per aver detto no. Il consenso non è opinione, è diritto Casina di Raffaello in Villa Borghese, il 17 febbraio si festeggia il Carnevale con un Martedì Grasso all'insegna della fantasia e dell'allegria

L'agenda del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per mercoledì 21 gennaio 2026 include la partecipazione alla XXII edizione di "Albergatore Day" alle ore 11 presso il Palazzo dei Congressi, organizzato da Federalberghi Roma.

