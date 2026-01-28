Agenda Sindaco Roberto Gualtieri giovedì 29 gennaio 2026
Questa mattina, alle 10.45, il Campidoglio ha accolto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, per celebrare il 70° anniversario del gemellaggio tra le due città. Un momento importante, con le due amministratrici pronte a rafforzare i legami storici tra Roma e Parigi.
70° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO ESCLUSIVO TRA ROMA E PARIGI Ore 10.45 – Arrivo in Campidoglio della Sindaca di Parigi Anne Hidalgo. (Ingresso delle Lance al Tabularium, Palazzo Senatorio) Ore 11.30 – Visita al cantiere PINQuA di via del Porto Fluviale. (via del Porto Fluviale 12) Ore 14.30 – Saluti istituzionali e partecipazione alla seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina, con consegna della Lupa Capitolina alla Sindaca di Parigi. (Aula Giulio Cesare, Palazzo Senatorio) Ore 15.20 – Scoprimento della targa commemorativa per il 70° anniversario del gemellaggio esclusivo Roma-Parigi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Agenda del Sindaco Roberto Gualtieri mercoledì 21 gennaio 2026
Ecco l’introduzione richiesta: L’agenda del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per mercoledì 21 gennaio 2026 include la partecipazione alla XXII edizione di “Albergatore Day” alle ore 11 presso il Palazzo dei Congressi, organizzato da Federalberghi Roma.
Agenda del Sindaco Gualtieri venerdì 23 gennaio 2026
Venerdì 23 gennaio 2026, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà alle esequie di Valentino Garavani, stilista di fama internazionale.
