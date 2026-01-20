Ecco l’introduzione richiesta: L’agenda del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per mercoledì 21 gennaio 2026 include la partecipazione alla XXII edizione di “Albergatore Day” alle ore 11 presso il Palazzo dei Congressi, organizzato da Federalberghi Roma. Successivamente, alle ore 12, il Sindaco si recherà in visita alla camera ardente di Valentino Garavani in piazza Mignanelli. La giornata si svolge nel rispetto delle modalità e delle esigenze istituzionali.

Ore 11 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla XXII edizione dell’evento “Albergatore Day” organizzato da Federalberghi Roma (Palazzo dei Congressi, piazza John Kennedy, 1) Ore 12 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri si reca in visita alla camera ardente per Valentino Garavani (PM23 – Piazza Mignanelli, 23). Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Agenda del Sindaco Roberto Gualtieri mercoledì 21 gennaio 2026

Leggi anche: Agenda del Sindaco Roberto Gualtieri venerdì 21 novembre 2025

Leggi anche: Agenda Sindaco Roberto Gualtieri martedì 11 novembre

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): DIMISSIONI NAPOLI ? SPERO SIANO SOLO SUGGESTIONI GIORNALISTICHE; A Roma la XXII edizione dell’Albergatore Day; Il decentramento che non c'è, lo sfogo di Federico: Il Consiglio si assuma la responsabilità di eliminare le circoscrizioni; De Luca tace su Enzo Napoli e parla già da sindaco: La ricreazione è finita. Poi annuncia la guerra ai maranza.

Da un sindaco vorrei Roberto Capocasa: Fondamentale il superamento del campanilismo - Ascoli e San Benedetto, sono due città complementari. Va creata una destinazione unica mare-collina. Ecco le potenziali soluzioni ... rivieraoggi.it

Sanità, Fico: Sto studiando i report sulle liste d'attesa - Il presidente della Regione: Abbiamo chiesto i dati a tutte le Asl della Regione. Dialoghiamo con il Ministero per uscire dal piano di rientro ... napolitoday.it

Questa mattina a Rozzano con il Sindaco Ferretti ed il Ministro Valditara! Siamo tornati all’Istituto Comprensivo Barozzi Beltrami, inserito nel progetto agenda nord. Più di 300.000€ stanziati che hanno permesso nuovi laboratori informatici e di scienze, ma sopr - facebook.com facebook