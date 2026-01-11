Hong Kong media tycoon Jimmy Lai’s mitigation hearing set to begin ahead of sentencing
Il processo di Jimmy Lai, noto imprenditore e figura di spicco del movimento pro-democrazia a Hong Kong, si apre con l'udienza di mitigazione prima della sentenza. L'evento si svolge presso l'Alta Corte di Hong Kong e rappresenta un passaggio importante nel procedimento legale in corso. La discussione offrirà l'opportunità di presentare eventuali argomentazioni a supporto della sua posizione prima di una decisione definitiva.
By Jessie Pang and James PomfretHONG KONG, Jan 12 (Reuters) - Hong Kong’s High Court will on Monday hear the mitigation plea of pro-democracy tycoon Jimmy Lai, the final . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Hong Kong, ex magnate media Jimmy Lai condannato per sedizione e collusione
