Pagamenti digitali più trasparenti per i negozianti un nuovo obbligo

DA GENNAIO 2026. Interconnessione tra registratore telematico e Pos per una verifica degli incassi. Di Vaio (Confcommercio): «Abbiamo evitato alle imprese costi aggiuntivi per i collegamenti».

