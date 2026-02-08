Dopo sette mesi dalla sentenza, Anghinolfi commenta i dettagli delle motivazioni. Dice che ora si vede chiaro l’impegno messo nel fornire alle autorità giudiziarie tutte le informazioni corrette. La sua vita, dice, è stata sconvolta da un vero e proprio cataclisma.

"A sette mesi dalla sentenza, le motivazioni rendono visibile, tangibile e palese l’operato del nostro lavoro, rivolto alle corrette informazioni da rivolgere alle autorità giudiziarie. Nessun falso, nessun inganno, solo lavoro professionale svolto con la preparazione e la formazione che gli assistenti sociali costantemente aggiornano". È quanto dichiara Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali in Val d’Enza, commentando le motivazioni della sentenza sugli affidi di bambini in Val d’Enza depositate dal collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini; il verdetto di primo grado era stato emesso il 9 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso affidi, la sentenza. Anghinolfi: "La mia vita colpita da un cataclisma"

Il caso Paragon, coinvolgendo Giorgia Meloni e i reporter spiati, evidenzia le delicate questioni di privacy e trasparenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

