Adriatico a secco di vongole | crisi lavoro per 220 pescatori clima e acqua dolce tra le cause Urgono aiuti

L’Adriatico si trova con le reti vuote. Sono circa 220 i pescatori della zona tra Friuli Venezia Giulia e Veneto che devono fare i conti con una crisi pesante: le vongole sono quasi scomparse dai fondali, e con loro anche il lavoro. La mancanza di acqua dolce e i cambiamenti climatici hanno ridotto drasticamente le riserve di molluschi, lasciando i pescatori senza un’opzione. Ora chiedono aiuti urgenti per affrontare questa emergenza.

Alto Adriatico in Agonia: La Crisi delle Vongole e il Futuro Incerto di 220 Lavoratori. La costa adriatica, e in particolare le zone tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, si trova ad affrontare una crisi senza precedenti nel settore della pesca, dovuta alla scomparsa quasi totale di vongole e lupini dai fondali marini. Un'emergenza che, protrattasi per oltre sedici mesi a partire dalla fine del 2024, ha portato al fermo di imbarcazioni e all'impatto devastante su oltre 220 lavoratori tra imprenditori e dipendenti. La situazione, descritta come "insostenibile" dai rappresentanti del settore, ha culminato nella presentazione di una petizione alla Capitaneria di Porto di Venezia lo scorso venerdì 6 febbraio, con una richiesta pressante di riconoscimento dello stato di calamità e di misure di sostegno straordinarie.

