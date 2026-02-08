vongole e lupini spariti dai mari la crisi climatica lascia a casa 220 lavoratori

La crisi climatica colpisce ancora, questa volta nel settore della pesca. Da oltre un anno e mezzo, i vongolari veneti non escono più con le loro barche. Vongole e lupini sono ormai scomparsi dai mari, lasciando a casa circa 220 lavoratori. La situazione si fa sempre più difficile per chi vive di pesca e dipende dal mare.

Non ci sono più vongole e lupini, ma non è una novità. Da 16 mesi, dalla fine del 2024, le barche dei vongolari veneti non escono più in mare. Si tratta di una vera e propria moria di vongole che ha colpito l’alto Adriatico, prima lungo le coste del Friuli e poi in Veneto. Secondo le associazioni di categoria, tra Goro e Trieste la risorsa è praticamente azzerata. L’impatto sulle famiglie delle addette al comparto è grave e anche difficile da quantificare. Circa una settantina di pescatori, lo scorso venerdì 6 febbraio, si sono presentati alla capitaneria di porto di Venezia e hanno chiesto misure emergenziali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su Vongole Lupini

La crisi climatica e l’innalzamento dei mari diventano un problema sempre più urgente per le zone umide.

Ultime notizie su Vongole Lupini

