Vongole e lupini spariti dai mari la crisi climatica lascia a casa 220 lavoratori
La crisi climatica colpisce ancora, questa volta nel settore della pesca. Da oltre un anno e mezzo, i vongolari veneti non escono più con le loro barche. Vongole e lupini sono ormai scomparsi dai mari, lasciando a casa circa 220 lavoratori. La situazione si fa sempre più difficile per chi vive di pesca e dipende dal mare.
Non ci sono più vongole e lupini, ma non è una novità. Da 16 mesi, dalla fine del 2024, le barche dei vongolari veneti non escono più in mare. Si tratta di una vera e propria moria di vongole che ha colpito l’alto Adriatico, prima lungo le coste del Friuli e poi in Veneto. Secondo le associazioni di categoria, tra Goro e Trieste la risorsa è praticamente azzerata. L’impatto sulle famiglie delle addette al comparto è grave e anche difficile da quantificare. Circa una settantina di pescatori, lo scorso venerdì 6 febbraio, si sono presentati alla capitaneria di porto di Venezia e hanno chiesto misure emergenziali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Vongole Lupini
Crisi climatica e innalzamento dei mari. Consorzi di Bonifica protagonisti: "Possiamo bloccare il cuneo salino"
La crisi climatica e l’innalzamento dei mari diventano un problema sempre più urgente per le zone umide.
Macché più incendi e inondazioni. La crisi climatica è negata dai numeri
Ultime notizie su Vongole Lupini
Vongole e lupini spariti dai mari, la crisi climatica lascia a casa 220 lavoratoriMoria di vongole nell’Alto Adriatico: vongolari veneti fermi e protesta a Venezia per misure urgenti. Ecco cosa sta succedendo ai mari ... quifinanza.it
Addio alle vongole, dal caldo record alle alluvioni: così il clima fa strage dei lupini di mare nell'Adriatico facebook
Addio alle vongole: dopo il granchio blu, il clima fa strage dei lupini di mare x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.