Moria di vongole crisi per i pescatori

Le barche dei pescatori di vongole in Veneto sono ferme da mesi. La mancanza di vongole in mare ha bloccato l’attività, lasciando a terra i pescatori. La crisi si è accentuata alla fine del 2024, con pesanti ripercussioni economiche per chi vive di questa attività. La causa principale sembra essere legata a problemi ambientali che hanno alterato le condizioni del mare.

Nel laghetto Europa si è verificata una moria di pesci, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Pesca, vongolari in ginocchio: oltre 100 barche ferme da ottobre 2024 a causa della moria di molluschi. Protesta davanti alla CapitaneriaCHIOGGIA - Il primo ottobre del 2024 i pescatori di vongole lupino (chamelea gallina), del comparto Venezia Chioggia hanno fermato le imbarcazioni per la mancanza di prodotto. Da allora le ... ilgazzettino.it

Moria delle vongole a Venezia e Chioggia: il comparto in ginocchioDa settembre 2024 la raccolta è quasi ferma a causa di inquinamento, riscaldamento globale e specie aliene come il granchio blu. I consorzi chiedono interventi immediati ... rainews.it

Moria delle vongole a Venezia e Chioggia: il comparto in ginocchio. Da settembre 2024 la raccolta è quasi ferma a causa di inquinamento, riscaldamento globale e specie aliene come il granchio blu. I consorzi chiedono interventi immediati. x.com