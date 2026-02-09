Adriatica subito riaperta dopo la frana Anas ha fatto un intervento lampo

Questa mattina l’Adriatica, la statale 16, è stata riaperta subito dopo una frana che si è verificata nel cuore della notte. La strada era stata momentaneamente chiusa a causa di una massa di massi caduti sulla carreggiata, ma gli operai di Anas sono intervenuti rapidamente e in poche ore hanno sgombrato i detriti. Nessuno si è fatto male, e la circolazione è tornata normale senza disagi. L’intervento lampo ha permesso di riaprire la strada in tempi record, evitando lunghi disservizi agli automobilisti.

Pioggia di massi sull'Adriatica, l'Ardizio cede ma la strada riapre subito. Una frana ha fermato la ss16 Sottomonte nel cuore della notte di sabato ma la viabilità è stata ripristinata in tempi record: nessun ferito, carreggiata invasa dai detriti, poi l'intervento lampo dei tecnici. Tra Pesaro e Fano l'incubo di una chiusura lunga si è dissolto in poche ore, ma l'allarme resta: la frana è l'ennesimo segnale di una strada fragile, salvata stavolta dalla fortuna e dalla rapidità dei soccorsi. "A partire dalle prime ore di domani mattina (oggi intorno alle ore 6,30, ndr), la circolazione sarà regolata con senso unico alternato per consentire il completamento degli ulteriori interventi necessari da parte di Anas – è quanto annunciato in serata dal sindaco Andrea Biancani, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo insieme all'assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e alla Viabilità Sara Mengucci –.

