Riaperta l' area giochi al Giardino Scotto dopo l' intervento di manutenzione
Torna pienamente fruibile e aperta al pubblico oggi, mercoledì 4 dicembre, una delle sezioni dell'area giochi all'interno del Giardino Scotto, rimasta chiusa nelle scorse settimane per interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Le lavorazioni hanno riguardato in particolare il pavimento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
