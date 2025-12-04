Riaperta l' area giochi al Giardino Scotto dopo l' intervento di manutenzione

Torna pienamente fruibile e aperta al pubblico oggi, mercoledì 4 dicembre, una delle sezioni dell'area giochi all'interno del Giardino Scotto, rimasta chiusa nelle scorse settimane per interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Le lavorazioni hanno riguardato in particolare il pavimento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

