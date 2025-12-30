Tredozio riaperta al traffico la Sp86 dopo la frana riattivata a Natale

La strada provinciale 86 del Tramazzo, interrotta da una frana a Monte Faggeto il giorno di Natale, è stata riaperta al traffico ieri, dopo un sopralluogo di sicurezza. La riattivazione rappresenta una soluzione provvisoria per ripristinare il collegamento tra Tredozio e le zone interessate, garantendo maggior sicurezza agli utenti e facilitando il transito in questa area.

La strada provinciale 86 del Tramazzo, interrotta da una vasta frana il giorno di Natale in località Monte Faggeto a circa 2,5 km da Tredozio, e riaperta provvisoriamente il giorno di Santo Stefano, ieri "è stata riaperta al traffico in sicurezza, dopo un sopralluogo". Lo ha annunciato il vicesindaco di Tredozio, Alan Signani, che precisa: "I tecnici della Provincia continueranno però ad effettuare monitoraggi periodici per garantire la sicurezza del traffico lungo la strada del Tramazzo, che interessa in particolare diverse aziende agricole, due agriturismi (Pian di Stantino e Scarzana) e il rifugio Lago di Ponte, nonché alcune famiglie e diverse seconde case, per un totale di una ventina di persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tredozio, riaperta al traffico la Sp86 dopo la frana riattivata a Natale Leggi anche: Tredozio, isolate 20 persone. Riattivata una vecchia frana Leggi anche: Ecco via Manzoni dopo i lavori: strada riaperta al traffico dopo l'esplosione del collettore fognario Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tredozio, riaperta al traffico la Sp86 dopo la frana riattivata a Natale; Frana sulla SP 86 a Monte Faggeto, strada riaperta in meno di 24 ore; Tredozio, isolate 20 persone. Riattivata una vecchia frana; Frana sulla Provinciale 86 la Provincia | Subito un escavatore ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale. Tredozio, riaperta al traffico la Sp86 dopo la frana riattivata a Natale - Il sopralluogo dei tecnici della Provincia ha permesso ieri di tornare a circolare in sicurezza. msn.com

Tredozio, isolate 20 persone. Riattivata una vecchia frana - Le persistenti piogge dei giorni scorsi hanno provocato vari smottamenti e frane su tutto l’Appennino, fra cui una in particolare lungo la strada provinciale 86 del Tramazzo, Tredozio- msn.com

Diverse frane e smottamenti in questi giorni sul nostro Appennino a causa delle abbondanti precipitazioni. Questi scatti dalla frana nella SP86 a Tredozio riaperta alle 12 di oggi. Foto Devis Assirelli per Meteo-PedemontanaForlivese - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.