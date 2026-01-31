Provvidenziale intervento della Polizia di Stato | salvato un giovane con intenti suicidi

La notte del 29 gennaio, gli agenti delle Volanti della Questura di Milano sono intervenuti in tempo per salvare un giovane di poco più di trent’anni che aveva deciso di togliersi la vita. Il ragazzo si trovava in una situazione di forte crisi, ma grazie alla prontezza degli agenti, è stato evitato il peggio.

Nella nottata dello scorso 29 gennaio, gli operatori delle Volanti della Questura hanno salvato la vita a un giovane, poco più che trentenne, che stava tentando di togliersi la vita. Intorno alle due del mattino, la Sala Operativa della Questura ha diramato a tutte le pattuglie una nota di ricerca relativa a un soggetto che, probabilmente a bordo di un’autovettura, manifestava intenti suicidi. Poco prima, infatti, i familiari, contattando il numero di emergenza 112, avevano espresso forte preoccupazione per le condizioni e le possibili intenzioni del ragazzo. Grazie alle informazioni fornite — modello e targa del veicolo in uso al giovane — è stata immediatamente avviata una capillare attività di ricerca su tutto il territorio cittadino. 🔗 Leggi su Lortica.it

