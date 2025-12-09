L’Adorazione dei pastori di Francesco Dal Ponte racconta un Natività intima e discreta

L'«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte presenta una Natività raccolta e delicata, dove pastori, animali e Sacra Famiglia emergono da una fiamma unica. Il dipinto si distingue per un'atmosfera intima e discreta, con una luce che guida con sobrietà, creando un racconto spirituale di grande delicatezza e profondità.

