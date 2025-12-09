L’Adorazione dei pastori di Francesco Dal Ponte racconta un Natività intima e discreta
L'«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte presenta una Natività raccolta e delicata, dove pastori, animali e Sacra Famiglia emergono da una fiamma unica. Il dipinto si distingue per un'atmosfera intima e discreta, con una luce che guida con sobrietà, creando un racconto spirituale di grande delicatezza e profondità.
Il dipinto di Francesco Dal Ponte respira come un teatro in miniatura: pastori, animali e Sacra Famiglia emergono da una sola fiamma, rivelando una spiritualità fatta di misura e una luce che guida senza abbagliare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L'«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte racconta un Natività intima e discreta - 1592), conservata all' Accademia Carrara e esposta nella bella mostra « Arte e Natura », la notte è ...
