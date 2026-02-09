Addio Antonino Zichichi, scienziato e divulgatore, contro le superstizioni

E' morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti e stimati in Italia. Scienziato e divulgatore, ha dedicato la vita a spiegare la scienza e a combattere le superstizioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della ricerca e della cultura.

Si è spento a 96 anni Antonino Zichichi, fisico teorico e sperimentale, divulgatore instancabile, figura controcorrente nel panorama scientifico italiano e internazionale. Con lui scompare uno degli ultimi grandi scienziati capaci di muoversi con disinvoltura tra i laboratori di frontiera e il dibattito pubblico, tra la fisica delle particelle e la battaglia culturale contro ciò che amava definire “le nuove superstizioni”. Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi aveva costruito una carriera che attraversava i luoghi simbolo della ricerca mondiale. Aveva lavorato al Fermilab di Chicago e al CERN di Ginevra, dove nel 1965 guidò il gruppo di ricerca che osservò per la prima volta l’antideutone, risultato che contribuì ad approfondire la conoscenza dell’antimateria e delle simmetrie fondamentali dell’universo. 🔗 Leggi su Panorama.it

