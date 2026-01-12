Morto Gino Nicolais addio allo scienziato napoletano prestato alla politica

È scomparso Gino Nicolais, scienziato, ingegnere e figura politica napoletana, morto all’età di 83 anni. Nato a Napoli, ha dedicato la sua carriera alla ricerca scientifica e all’impegno pubblico, contribuendo in diversi ruoli istituzionali. La sua figura rappresenta un esempio di integrazione tra mondo accademico e politica, lasciando un'importante eredità nel panorama italiano.

Napoli piange Gino Nicolais, lo scienziato prestato alla politica morto oggi all'età di 83 anni. Ingegnere, accademico e politico, Luigi Nicolais è stata una delle figure. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

