Addio a Luigi Nicolais lo scienziato che è stato ministro e presidente del Cnr

È deceduto all’età di 83 anni Luigi Nicolais, scienziato e figura di rilievo nel panorama italiano. Ha ricoperto il ruolo di ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel Governo Prodi II e, successivamente, è stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) dal 2012 al 2016. La sua carriera ha segnato un importante contributo nel campo della ricerca e delle politiche pubbliche in Italia.

E' morto a 83 anni Luigi Nicolais, era stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel Governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) dal 2012 al 2016. E' stato inoltre assessore della giunta regionale della Campania con Antonio Bassolino dal 2000 al 2005 e deputato dal 2008 al 2012. Ingegnere chimico, ha insegnato all'Università Federico II di Napoli.

Sant’Anastasia piange il suo ministro: addio a Luigi Nicolais - È venuto a mancare all’età di 83 anni Luigi Nicolais, originario di Sant’Anastasia, dove è nato nel 1942. ilmediano.com

