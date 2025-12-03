Dal 3 agosto 2026 addio alla carta d' identità cartacea

Il 3 agosto 2026 scadranno tutte le carte d’identità cartacee, anche se sul documento è indicata una data diversa. Dopo questa data non saranno più valide per l’espatrio e non potranno essere usate come documento di riconoscimento in Italia. I cittadini ancora in possesso di questa tipologia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Addio alla carta di identità cartacea Viaggi in vista? ? In questo periodo in cui si iniziano a pianificare spostamenti e vacanze per le festività natalizie, è importante ricordare una novità che riguarderà tutti. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea no - facebook.com Vai su Facebook

Da agosto 2026 addio definitivo alla Carta d’Identità cartacea ? Il Comune invita a richiedere per tempo la nuova Carta d’Identità Elettronica comune.bolzano.bz.it/Novita/Comunic… #cie #bolzano #bolzanobozen #bozenbolzano #pubblicaamministrazi Vai su X

Dal 3 agosto 2026 addio alla carta d’identità cartacea, si passa alla CIE: coem richiederla a Montepsertoli - Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d’identità cartacea non sarà più valida. Riporta gonews.it

Addio alla Carta d’identità cartacea: scadenza definitiva il 3 Agosto 2026, la CIE diventa obbligatoria - La data del 3 Agosto 2026 segna il termine definitivo della validità della Carta d’Identità nel tradizionale formato cartaceo. Si legge su terremarsicane.it

Fine di un’epoca: addio alla carta d’identità cartacea dal 2026 - La vecchia carta d’identità va in pensione, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Da 98zero.com

Carta d’identità cartacea, addio dal 3 agosto 2026. Ecco come richiedere quella elettronica - Fra poco meno di nove mesi, il 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea non sarà più valida neppure sul territorio nazionale. Come scrive piacenzasera.it

Campobello di Licata, Addio alla Carta di Identità cartacea - Il documento, rilasciato oggi appunto su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 ... Segnala canicattiweb.com

Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto 2026 - La carta d’identità cartacea ha vita breve: non sarà più valida a partire dal 3 agosto 2026 sia all’interno del territorio nazionale sia oltreconfine in caso di espatrio, a prescindere dalla scadenza ... Riporta pmi.it