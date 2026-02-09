addio ad antonino zichichi morto a 96 anni il fisico delle particelle critico di darwin e del cambiamento climatico

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, il famoso fisico delle particelle noto anche per le sue critiche a Darwin e alle teorie sul cambiamento climatico. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della scienza e della divulgazione.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico delle particelle, critico di Darwin e del cambiamento climatico. Scienziato e divulgatore, per anni ha lottato contro le superstizioni, definite una "Hiroshima culturale". Ricercatore del Cern e scopritore dell'antideutone, è stata una figura che ha saputo calamitare attorno a sé l'attenzione per la sua critica alla teoria darwiniana dell'evoluzionismo, che ha sempre considerato priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica. Inoltre, ha sempre sostenuto l'inaffidabilità dei modelli matematici utilizzati per dimostrare una relazione tra le attività umane e il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

