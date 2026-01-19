Addio a Valentino Garavani l’imperatore della moda italiana ci ha lasciati

Se ne va Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana. La sua eredità si intreccia con la tradizione cromatica del nostro paese, famosa per le tonalità uniche e riconoscibili. Tra le sfumature che hanno fatto la storia, il rosso Valentino rappresenta un simbolo di eleganza e stile riconosciuto a livello globale. La sua perdita segna la fine di un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel panorama della moda.

L’Italia vanta una tradizione cromatica unica al mondo, studiata e imitata a livello internazionale. Dal rigore del rosso pompeiano alle sfumature del veneziano, fino al celebre rosso Ferrari, esiste una tonalità che ha assunto valore di vero e proprio codice culturale: il rosso Valentino. Non è un semplice colore, ma una combinazione precisa di carminio, porpora e cadmio, oggi identificata con il Pantone 2035. Questa tinta è divenuta un simbolo senza tempo, privo di età e genere, ideato da un giovane Valentino Garavani quando la sua carriera era ancora agli inizi, sospesa tra la provincia e il palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

