Addio a un grande italiano è morto Antonino Zichichi

Per decenni, Antonino Zichichi ha acceso discussioni, entusiasmo e polemiche. La sua voce si è fatta sentire in tv, nelle aule universitarie e sui giornali, lasciando un segno profondo nel mondo della scienza e della cultura italiana. Ora, il fisico si è spento, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Per decenni la sua voce ha acceso discussioni, entusiasmi e polemiche: in tv, nelle aule, sui giornali. Un uomo capace di parlare di scienza come fosse una storia da vivere, e di far arrabbiare mezzo Paese con una frase secca. Oggi, all'improvviso, resta un vuoto che pesa e una domanda: che cosa lascia davvero dietro di sé? È una di quelle notizie che fermano per un attimo lo scroll e fanno tornare alla memoria una stagione intera: quella dei grandi professori capaci di diventare personaggi pubblici.

Roma piange Antonino Zichichi, il fisico che si è spento a 96 anni.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. È stata una figura controversa all'interno della comunità scientifica - scrive l'Ansa - per il suo credo cattolico, facebook