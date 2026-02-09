Addio ad Antonino Zichichi il fisico pioniere delle particelle contrario a superstizioni e astrologia

È deceduto Antonino Zichichi, il fisico italiano noto per aver sfidato le superstizioni e l’astrologia. Zichichi era un uomo che ha dedicato la vita alla ricerca scientifica, ma anche a mettere in discussione alcune credenze comuni, come la teoria darwiniana dell’evoluzione. Fervente cattolico, ha sempre sostenuto che molte teorie scientifiche dovrebbero essere rigorosamente provate e dimostrate con numeri e fatti concreti. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della fisica e tra chi apprezzava il suo modo diretto di affrontare

Aveva 96 anni e nel mondo della fisica era uno dei nomi più divisi dell'epoca moderna. Antonino Zichichi si è spento oggi, dopo una vita passata a cercare di comprendere il funzionamento del mondo e della stessa vita umana. Fisico, scienziato e ricercatore, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una 'Hiroshima culturale'. Racchiudere in poche righe la vita di un uomo fuori dall'ordinario sarebbe complesso, se non del tutto impossibile. Zichichi è uno dei nomi a cui l'umanità deve parte della sua conoscenza e comprensione della vita terrestre.

