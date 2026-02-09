Addio ad Antonino Zichichi il fisico che dichiarò guerra all’astrologia e all’evoluzionismo darwiniano

È scomparso a 96 anni Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore scientifico che ha dedicato gran parte della vita a sfidare superstizioni e pseudoscienze. Con il suo lavoro ha cercato di smascherare le manipolazioni dell’astrologia e di difendere la scienza, definendo queste credenze come una vera e propria “Hiroshima culturale”. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fisica e della divulgazione, ma il suo messaggio resta vivo.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una 'Hiroshima culturale'. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. È stata una figura molto controversa all'interno della comunità scientifica, per il suo credo cattolico, per la sua aspra critica alla teoria darwiniana dell'evoluzionismo, che ha sempre considerato priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica, e per una posizione apertamente negazionista nei confronti della relazione tra attività umane e cambiamento climatico, sostenendo l'inaffidabilità dei modelli matematici utilizzati negli studi sul tema.

