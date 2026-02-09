addio ad antonino zichichi fisico delle particelle e divulgatore controcorrente

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti nel campo delle particelle. Per decenni ha partecipato attivamente al dibattito scientifico e culturale nel nostro Paese, lasciando un’impronta importante nel mondo della ricerca.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, tra i più noti fisici italiani nel campo della fisica delle particelle e protagonista per decenni del dibattito scientifico e culturale nel Paese. Ricercatore, accademico e divulgatore, Zichichi ha lasciato un segno sia per i suoi contributi alla ricerca sia per le sue posizioni spesso controverse su temi scientifici e sociali. Nella prima parte della carriera ha lavorato in importanti centri internazionali, tra cui il Fermilab negli Stati Uniti e il CERN di Ginevra. Proprio al CERN, nel 1965, diresse il gruppo che osservò per la prima volta l’ antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

