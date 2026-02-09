Addio a Patrizia De Blanck

È morta Patrizia De Blanck, l’iconica figura televisiva italiana, all’età di 85 anni. La donna, che avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 9 novembre, si è spenta nelle scorse ore. La sua carriera è iniziata nel 1958 come valletta a Il Musichiere, ma è negli anni 2000 che ha ottenuto grande popolarità, partecipando come opinionista a diverse trasmissioni, tra cui la prima Isola dei Famosi del 2003, dove sua figlia Giada era tra i naufraghi. La sua

È morta all’età di 85 anni (ne avrebbe compiuti 86 il prossimo 9 novembre) Patrizia De Blanck. Noto personaggio televisivo, lanciata come valletta nel 1958 a Il Musichiere, la sua popolarità si deve principalmente ai primi anni 2000, quando prese parte a diverse trasmissioni in veste di opinionista, su tutte la primissima Isola dei Famosi del 2003, con la figlia Giada naufraga. Negli anni fu lei stessa, poi, a fare la concorrente, da Il Ristorante all’ Isola fino al Grande Fratello Vip. Personaggio talvolta discusso e discutibile, dai modi rudi e dal vaffa facile nonostante il suo status di Contessa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Addio a Patrizia De Blanck Approfondimenti su Patrizia De Blanck Addio a Patrizia De Blanck , la "contessa del popolo" La notizia si diffonde come un fulmine, Patrizia De Blanck, la famosa “contessa del popolo”, è morta. Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Addio a Patrizia De Blanck: l’ultimo saluto della figlia Giada Ultime notizie su Patrizia De Blanck Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada. Tv, addio alla contessa Patrizia De BlanckE' morta, a 85 anni a Roma Patrizia De Blanck. Lo annuncia la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: Con immenso dolore, annuncio la scompar ... rainews.it Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv aveva 85 anniAddio a Patrizia De Blanck, morta a Roma all'età di 85 anni dopo una malattia. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram. lapresse.it Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, addio alla contessa della tv >> https://buff.ly/Zic1oiZ facebook Morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.