È morta Patrizia De Blanck | la contessa della tv italiana aveva 85 anni

È morta Patrizia de Blanck, noto volto della tv italiana. La contessa si è spenta oggi – lunedì 9 febbraio – a Roma all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è la figlia Giada con un lungo post sui social: «Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma: una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità». De Blanck era nota per essere stata ospite e commentatrice in diversi popolari programmi e reality show della tv italiana, tra cui L’isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. La sua fama cominciò nel 2002, quando fu scelta come ospite fissa al programma Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti.🔗 Leggi su Open.online

