Addio a Patrizia de Blanck | l’icona di stile e mondanità italiana si spegne a 85 anni il cordoglio della figlia Giada

Patrizia de Blanck, icona di stile e mondanità, si è spenta a 85 anni. La notizia ha colpito molti, soprattutto dopo che la figlia Giada ha confermato la perdita. La contessa, che da anni era una presenza fissa nelle cronache rosa, lascia un vuoto nel mondo sociale e culturale italiano.

La contessa Patrizia de Blanck è scomparsa all’età di 85 anni, lasciando un vuoto nel panorama sociale e culturale italiano. La notizia della sua morte è stata data oggi, 9 febbraio 2026, dalla figlia Giada de Blanck attraverso un commovente post su Instagram, dove ha espresso il suo profondo dolore e ha ricordato la madre come un’icona di eleganza e autenticità. La scomparsa della contessa, figura di spicco della mondanità italiana, segna la fine di un’epoca. Patrizia de Blanck, nota per il suo stile inconfondibile e la sua personalità vibrante, è stata un punto di riferimento per generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

