Addio a Patrizia De Blanck la contessa di destra resa popolare dalla tv Le cause della morte

Se ne va a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa che ha fatto la gavetta in tv e ora lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo. A comunicarlo è stata la figlia Giada, che ha scritto un messaggio su Instagram accompagnato da una foto che le mostra insieme. La notizia ha colpito molti fan e amici, che ricordano la donna con affetto e nostalgia.

Addio, a 85 anni, alla contessa Patrizia de Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità – sottolinea Giada de Blanck – Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore".

