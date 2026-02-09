Patrizia De Blanck la contessa stella della TV è morta a 85 anni l’addio straziante della figlia Giada

La contessa Patrizia De Blanck è morta a Roma a 85 anni. La notizia è stata comunicata dalla figlia Giada su Instagram, che ha scritto un messaggio molto toccante. La donna soffriva da tempo di una malattia, ma aveva preferito mantenere la privacy fino alla fine. La sua scomparsa ha colpito molti fan e amici, che ricorderanno sempre la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Patrizia De Blanck è morta a Roma all'età di 85 anni. La notizia è stata diffusa dalla figlia Giada tramite un post su Instagram, nel quale è emerso che la donna soffriva da tempo di una patologia tenuta riservata per tutelare la sua privacy. Nel messaggio, la figlia ha descritto il legame che le univa e gli sforzi compiuti per assisterla durante il decorso della malattia, confermando l'intenzione di onorare la memoria della madre attraverso il proprio percorso futuro.

