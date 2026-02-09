Addio a Patrizia De Blanck | il ricordo di Matilde Brandi Stefania Orlando Guenda Goria la Marchesa d’Aragona e Antonio Zequila – ESCLUSIVA

Oggi si è spento Patrizia De Blanck. La notizia ha colpito molti, amici e fan, che l’hanno conosciuta come una figura brillante e spesso controversa nel mondo dello spettacolo. Matilde Brandi, Stefania Orlando, Guenda Goria, la Marchesa d’Aragona e Antonio Zequila hanno espresso il loro dolore e ricordano con affetto il suo carattere forte e la sua presenza indimenticabile. La sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare.

Patrizia De Blanck si è spenta oggi, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi l'ha seguita con affetto negli anni. A comunicare la notizia è stata la figlia Giada, che ha condiviso il suo dolore con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Negli ultimi tempi Patrizia era riuscita a conquistare una nuova popolarità grazie alla televisione. Il grande pubblico l'aveva riscoperta come volto amatissimo del piccolo schermo. Indimenticabile, per molti, resta la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Con il suo carattere pungente e la sua ironia tagliente, non passava mai inosservata.

