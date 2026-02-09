Addio a Patrizia De Blanck il cordoglio dei VIP | dalla Gregoraci alla Capriotti

È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni. La notizia ha fatto il giro dei social, con amici e vip che le hanno lasciato messaggi di addio. La donna, nota per la sua presenza in tv, lascia un vuoto tra chi la conosceva e la seguiva.

Addio a Patrizia De Blanck, si é spenta a 85 anni ma rimarrà nei cuori degli italiani, il cordoglio di amici e VIP via social. Patrizia De Black si è spenta nelle ultime ore 85 anni, dare la notizia è stata sua figlia Giada che le ha dedicato un lungo post sui social. Dopo aver lottato con una lunga e dolorosa malattia, Patrizia non risulta essere stata solo una contessa, é rimasta nel cuore di milioni di italiani di ogni generazione. Si é messa spesso in gioco partecipando a reality show e programmi televisivi regalando intense emozioni. Leggi anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano un traguardo importante Molti VIP la ricordano con grande affetto come Elisabetta Gregoraci che su Instagram ha scritto: “Ciao Patrizia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

In queste ore, il mondo dello spettacolo si stringe intorno alla famiglia di Patrizia De Blanck, scomparsa improvvisamente.

Patrizia de Blanck, icona di stile e mondanità, si è spenta a 85 anni.

